Старинный газовый фонарь восстановят перед учебным театром ГИТИСа

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большой Гнездниковский переулок Карта всех событий

Специалисты восстановят старинный газовый фонарь рядом с главным входом в учебный театр ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке.

По словам заместителя руководителя департамента капитального ремонта Михаила Никифорова, светильник фонаря изготовят по старым чертежам. По имеющимся образцам специалисты также создадут перекладину для крепления лестницы фонарщика.

Специалисты изучат фонарь и его сохранность. Затем объект будет очищен от загрязнений. Металл фонаря планируется защитить специальными средствами.

По завершении работ осветительная конструкция появится на прежнем месте, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что капитальный ремонт старинного жилого дома времен правления Александра III на юге Москвы закончат осенью 2022 года. Здание находится по адресу 2-й Павловский переулок, дом 26. Его построили в 1885 году. Сейчас специалисты очищают плоскости фасада от старого штукатурного слоя, проводят глубокую реставрацию каменной кладки дома.