Тапира Сью перевели в летний вольер Московского зоопарка

Равнинный тапир Сью переехал в летний вольер Московского зоопарка. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба зоосада.
— С радостью сообщаем, что наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Она весьма консервативна, привыкла к своим киперам, к месту обитания и не очень любит перемены в жизни. Переезд из одного вольера в другой Сью переносит хорошо, но может проявить упрямство. Оказавшись в летнем вольере, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики — при всем разнообразии ее питания зимой такого нет, — рассказали представители зоопарка.
Также сообщили, что к переезду Сью специально наполнили бассейн. Тапир, по словам работников, воспользовалась им очень быстро.
В холодный сезон тапир проводит время по соседству с жирафом Самсоном. Летний вольер Сью находится рядом, но тапиру нужно пройти через территорию Самсона и преодолеть переход, который на время осени и зимы закрывают от посетителей.
Возраст Сью уже превышает 30 лет. В зоопарке говорят, что это солидный возраст для такого животного — дикой природе они живут не более 16-18 лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Недавно в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» заметили болотных черепах. Они включены в надзорный список Красной книги Москвы.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.