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Тапира Сью перевели в летний вольер Московского зоопарка

Антон Махов
Город
Тапира Сью перевели в летний вольер Московского зоопарка
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Равнинный тапир Сью переехал в летний вольер Московского зоопарка. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба зоосада.

— С радостью сообщаем, что наш равнинный тапир Сью вышла в летний вольер. Она весьма консервативна, привыкла к своим киперам, к месту обитания и не очень любит перемены в жизни. Переезд из одного вольера в другой Сью переносит хорошо, но может проявить упрямство. Оказавшись в летнем вольере, Сью вначале все осмотрела и обнюхала. После этого начала подъедать одуванчики — при всем разнообразии ее питания зимой такого нет, — рассказали представители зоопарка.

Также сообщили, что к переезду Сью специально наполнили бассейн. Тапир, по словам работников, воспользовалась им очень быстро.

В холодный сезон тапир проводит время по соседству с жирафом Самсоном. Летний вольер Сью находится рядом, но тапиру нужно пройти через территорию Самсона и преодолеть переход, который на время осени и зимы закрывают от посетителей.

Возраст Сью уже превышает 30 лет. В зоопарке говорят, что это солидный возраст для такого животного — дикой природе они живут не более 16-18 лет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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