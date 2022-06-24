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Сергунина: В Юго-Восточном округе Москвы за год отремонтировали 14 библиотек

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: В Юго-Восточном округе Москвы за год отремонтировали 14 библиотек
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
ул. 1-я Новокузьминская, д. 16 к. 2 Карта всех событий

Сразу в двух районах Москвы открываются после ремонта детские библиотеки. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Библиотеки были отремонтированы в рамках программы мэра Москвы «Мой район». За последний год только в Юго-Восточном округе столицы обновили 14 читален. Они превратились в современные культурные и творческие пространства, где проходят встречи с писателями, мастер-классы и лекции, — отметила она.

По словам Сергуниной, библиотеки появятся в Рязанском районе и в районе Марьино. К их открытию подготовлены особые праздничные программы. Так, в Центральной детской библиотеке № 104 мероприятия пройдут 28 июня. Там откроется книжная выставка, посвященная писателю Николаю Носову, которую посетят аниматоры в костюмах героев книг писателя.

Сергунина: В Юго-Восточном округе Москвы за год отремонтировали 14 библиотек Фото: Пресс-служба руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы

Торжественное открытие детской библиотеки № 133 намечено на 30 июня. Перед гостями выступят молодые вокалисты — участники и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

Недавно в Зеленограде в районе Крюково начала работать новая библиотека № 250. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на протяжении всего лета в 11 столичных парках будут работать летние читальни — небольшие филиалы городских библиотек в павильонах и беседках. Так, они появятся в Измайловском парке, парке «Дубки», Саду имени Баумана, лектории усадьбы Воронцово, Гончаровском парке, парке «Кузьминки», парке «Северное Тушино».

Наталья Сергунина Москва Библиотеки
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