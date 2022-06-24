Специалисты начали обновлять дорожное полотно на Кремлевском кольце

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты обновляют в Москве дорожное полотно на Кремлевском кольце в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

В общей сложности планируется отремонтировать 14 участков дороги, совокупная площадь которых составляет свыше 160 тысяч квадратных метров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что необходимость в замене асфальта появилась из-за образования колейности.

Бирюков уточнил, что специалисты уже завершили работы на Славянской площади и в Китайгородском проезде.

В настоящее время работы ведутся на Лубянской и Новой площадях, в Лубянском проезде и на улице Варварке.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Позднее специалисты отремонтируют Боровицкую и Театральную площади, улицу Моховую и съезд с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную.

До этого на проспекте Мира завершили ремонт дорожного покрытия. Известно, что всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта, 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны и 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира — от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях.