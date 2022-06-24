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Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет от жилых домов

Антон Махов
Происшествия
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет от жилых домов
Фото: Минобороны РФ

Экипаж разбившегося в Рязани самолета Ил-76 при крушении отводил самолет от жилых домов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.

— Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения, — написал Малков в своем Telegram-канале.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Рязанью утром в пятницу, 24 июня. Инцидент произошел в ходе учебно-тренировочного полета. Воздушное судно совершало перелет из Белгорода в Оренбург. Самолет садился в Дягилево для дозаправки. Причиной крушения стала неисправность двигателя.

Экипаж принял решение приземлиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился, пострадавшие члены экипажа были доставлены в медицинские учреждения. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы с травмами различной тяжести.

авиакатастрофы Ил-76 Рязань
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