Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин

Фото: duma.gov.ru

В возрасте 72 лет умер бывший депутат Государственной думы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщила пресс-служба президента республики.

— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — рассказал президент республики Рустам Минниханов.

О месте и времени прощания станет известно позже, пишет НСН.

Трудовую деятельность Сибагатуллин начал в совхозе «Ватан» Арского района. С середины 1970-х годов параллельно занимался партийной работой.

В дальнейшем он стал депутатом Госдумы Российской федерации V, VI и VII созывов. Определенное время он занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, был главой Нурлатского района и имел должность депутата Госсовета Татарстана. У парламентария остались жена и семеро детей.

Помимо этого, парламентарий был профессором и доктором ветеринарных наук. В 1990-е он был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. Депутат сложил полномочия в октябре 2021 года и далее работал советником президента республики по экологии.