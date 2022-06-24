Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова готов на 85 процентов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А. С. Логинова готов на 85 процентов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на объекте уже началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки.

Бочкарев уточнил, что специалисты продолжают вести активные работы по отделке помещений в комплексе.

Совокупная площадь здания составляет свыше 75 тысяч квадратов. Всего в новом корпусе разместятся 570 коек.

Недавно специалисты завершили строительство нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского на 80 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня. По его словам, в стационарный комплекс войдут шесть разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижной системой КТ.