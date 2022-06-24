Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова готов на 85 процентов

Полина Долганова
Город
Андрей Бочкарев: Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова готов на 85 процентов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. А. С. Логинова готов на 85 процентов. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на объекте уже началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки.

Бочкарев уточнил, что специалисты продолжают вести активные работы по отделке помещений в комплексе.

Совокупная площадь здания составляет свыше 75 тысяч квадратов. Всего в новом корпусе разместятся 570 коек.

Недавно специалисты завершили строительство нового скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ имени Склифосовского на 80 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в среду, 22 июня. По его словам, в стационарный комплекс войдут шесть разнопрофильных операционных, в том числе гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижной системой КТ.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте