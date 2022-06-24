Москвичам напомнили об ограничениях движения из-за полумарафона «Моя столица»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Движение на улице Косыгина от Мосфильмовской до Ленинского проспекта и Университетской площади ограничат из-за полумарафона «Моя столица». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничение будет действовать 26 июня с 7:00 и до окончания мероприятия. Также с 12:00 до финала полумарафона будет недоступен карман на Университетской площади в районе пересечения с Косыгина.

В свою очередь 25 июня с 00:01 на данных участках будет временно ограничена парковка в целом, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Кроме того, движение транспорта на Новоспасском мосту ограничат с 24 июня по 23 августа в связи с проведением строительных работ. Движение будет заблокировано круглосуточно.