Андрей Бочкарев: Монолитные работы завершаются на станции «Тютчевская» Троицкой линии

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Монолитные работы на станции «Тютчевская» перспективной Троицкой линии метрополитена в скором времени подойдут к концу. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже установили на станции ограждающие конструкции котлована. Также были завершены земляные работы. Архитектурно-отделочные работы служебных помещений все еще продолжаются.

Бочкарев уточнил, что к настоящему моменту станция готова на 66 процентов.

Генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь рассказал, что на станции возводятся основные конструкции первого вестибюля, который прилегает к станции камеры съездов и тупиков.

Рабочие также возводят пункт техобслуживания для поездов.

У станции будет один наземный павильон с выходами на МКАД, а также к поселку Мосрентген.

Недавно Бочкарев рассказал, что строительство станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро завершено на 68 процентов. По словам заммэра, будущая станция располагается вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения с одним подземным вестибюлем и выходом на улицу Миклухо-Маклая, к городской застройке и наземным остановкам.