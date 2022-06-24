«Зайти в зал, сесть»: Байден случайно показал инструкции по поведению на публике

Фото: Whitehouse

Президент Америки Джо Байден случайно продемонстрировал шпаргалку своих действий на людях. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил Fox News.

— Это стандартный формат, используемый политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью тогдашнего президента Обамы, сказала Fox News, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства, — пояснили журналисты.

Во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных организаций удалось сделать снимки, где американский президент держит карточку с инструкциями и текстом.

На одной стороне шпаргалки была его речь, а на другой — пошаговый список «указаний».

— Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO, — приводит слова на президентской карточке ТАСС.

Американскому президенту в этом году исполняется 80 лет. Он является самым престарелым президентом США в истории. Критики часто обвиняют его в умственном упадке.

Недавно глава американского министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм допустила возможность того, что Байден примет закон о продукции военного назначения для увеличения объемов нефтепереработки в стране.