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Москва увеличит закупки товаров и услуг у малого бизнеса

Полина Долганова
Город
Москва увеличит закупки товаров и услуг у малого бизнеса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва увеличит предельный размер закупок малого объема, которые проводятся на столичном портале поставщиков.

С 1 августа предельные размеры будут увеличены при закупке товаров с 600 тысяч до пяти миллионов рублей и при заказах на выполнение работ с 600 тысяч до трех миллионов рублей.

Соответствующее решение поможет бизнесу выполнить городские заказы и повысить скорость закупок для нужд государства, передали на официальном портале мэра Москвы.

Свыше 266 тысяч столичных предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков. Об этом в среду, 15 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заммэра добавил, что за этот же период между заказчиками и исполнителями было заключено 234 тысячи контрактов общим объемом 36,3 миллиарда рублей. Доля региональных заказчиков в этих договорах, как уточняется, составила почти 50 процентов.

Для представителей бизнес-сообщества в Москве создана система электронных сервисов, которые включают в себя более 200 онлайн-услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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