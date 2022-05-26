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Москвичам рассказали, какие онлайн-сервисы помогают столичным предпринимателям

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие онлайн-сервисы помогают столичным предпринимателям
Фото: https://pixabay.com/ru

Для представителей бизнес-сообщества в Москве создана система электронных сервисов, которые включают в себя более 200 онлайн-услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для стартапов уже несколько лет работает портал Московского инновационного кластера. Сервисы площадки помогают искать партнеров, заказывать или размещать товары и услуги через маркетплейс.

Сервис «Биржа контрактного производства» позволяет найти подрядчиков или исполнителей для выполнения заказов. Помимо этого, предприниматели могут подать заявку на получение компенсации на пилотные тестирования инновационной продукции.

Один из самых популярных ресурсов для взаимодействия бизнеса и города — инвестиционный портал Москвы. Здесь доступно более 30 сервисов, с помощью которых предприниматели могут отправить на рассмотрение инвестпроекты, подать заявки на присвоение особых статусов, получить различные льготы и займы.

Также для автоматизации закупок небольшого объема в 2013 году создали портал поставщиков. Он помогает предпринимателям находить новых партнеров и расширять рынки сбыта, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 мая мэра Москвы Сергей Собянин сообщил, что сервисом подбора мер поддержки воспользовались 35 тысяч предпринимателей. Глава города отметил, что платформа позволяет бизнесменам быстро и легко разобраться в доступных видах помощи.

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