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Мотоциклист погиб в ДТП на севере столицы

Елена Самойлова
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП на севере столицы
Фото: Госавтоинспекция Москвы

На севере столицы в результате дорожной аварии погиб мотоциклист. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ГАИ, инцидент произошел на Новосходненском шоссе около дома 67.

Предварительно установлено, что водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и упал с байка на дорогу. По инерции его отбросило на встречку, где мужчина попал под колеса грузового автомобиля МАЗ.

В результате аварии 34-летний мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства ДТП.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев не справился с управлением мотоциклом и перевернулся на Кутузовском проспекте.

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