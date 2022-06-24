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Почти треть жилых домов в Москве подготовлены к зиме

Полина Долганова
Город
Почти треть жилых домов в Москве подготовлены к зиме
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Жилые дома в Москве продолжают готовить к новому отопительному сезону. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в данной работе принимают участие специалисты всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций.

К настоящему моменту свыше 10 тысяч зданий полностью готовы к зиме. В общей сложности планируется подготовить более 74 тысяч объектов.

Так, энергетики уже отремонтировали 49 тепловых станций, а специалисты «Мосводоканала» провели профилактический осмотр 8,7 тысячи километров водопроводных сетей.

Работы будут завершены до 1 сентября, передали в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

В Москве в середине мая стартовало плановое отключение горячей воды. На данный момент отключение горячей воды составляет не более десяти дней. Без процедуры обойтись нельзя. По его словам, в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия.

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