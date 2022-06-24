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Мужчина убил собственную мать из-за крупных долгов

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина убил собственную мать из-за крупных долгов
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Никитинская улица Карта всех событий

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве матери на востоке столицы. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, днем 23 июня в квартире жилого дома на улице Никитинская обнаружено тело 62-летней женщины. Смерть наступила из-за резаной раны на шее пострадавшей.

По подозрению в убийстве был задержан 33-летний сын погибшей, который полностью признал свою вину на допросе. Он рассказал следователю, что пошел на преступление из-за большого количества финансовых обязательств.

После убийства матери мужчина планировал свести счеты с жизнью.

Ему предъявлено обвинение. Иванова добавила, что следствие будет ходатайствовать в суде о заключении фигуранта под стражу.

22 июня стало известно, что житель Домодедова подозревается в жестоком убийстве супруги.

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