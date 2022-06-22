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Житель Домодедова подозревается в жестоком убийстве супруги

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Домодедова подозревается в жестоком убийстве супруги
Фото: Следственный комитет РФ по Москве
Россия, Московская область, Домодедово Карта всех событий

Житель подмосковного Домодедова подозревается в жестоком убийстве супруги. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 18 июня на частной территории в городе обнаружено тело хозяйки дома с травмами и гематомами на голове. Согласно заключению эксперта, от этих ранений и наступила смерть женщины.

По данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался супруг убитой — 55-летний мужчина.

— В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировала Врадий.

До этого сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту драки у храма Живоначальной Троицы, где несколько мужчин стали конфликтовать, а один из них нанес другому около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов.

По данным СМИ, в драке участвовал еще один знакомый нападавшего, который также получил ранения. Однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви.

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