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Уголовное дело возбуждено по факту драки у храма Живоначальной Троицы

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту драки у храма Живоначальной Троицы
Фото: ГСУ СК России по Москве
Россия, Москва, Карамышевская набережная Карта всех событий

Возбуждено уголовное дело по факту драки у храма Живоначальной Троицы на северо-западе столицы. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

Иванова уточнила, что несколько мужчин стали конфликтовать рядом с Карамышевской набережной и один из них нанес другому около пяти ударов ножом в область жизненно важных органов.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. По предварительным данным, указанные лица вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

Видео: Telegram-канал «ЧП/Москва»

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В целях проверки психического здоровья нападавшего назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования данного дела, сообщили «ВМ» в пресс-службе надзорного ведомства.

О нападении стало известно ранее. По данным СМИ, в драке участвовал еще один знакомый мужчины, который также получил ранения. Однако официального подтверждения этому нет.

После произошедшего нападавший пытался укрыться в церкви.

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