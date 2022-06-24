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Бросили умирать в лесу: в Москве задержана банда молодых разбойников

Елена Самойлова
Происшествия
Бросили умирать в лесу: в Москве задержана банда молодых разбойников
Фото: СК РФ
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Четверо злоумышленников похитили своего знакомого, пытали и бросили умирать в лесу. Об этом в пятницу, 24 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 21 июня около жилого дома на проспекте Вернадского несколько человек напали на мужчину и, избив его кастетом, отобрали сумку и телефон. После этого злоумышленники насильно посадили пострадавшего в автомобиль и увезли в лес в Одинцове.

Там разбойники связали похищенному руки за спиной и продолжили избивать. Спустя какое-то время злоумышленники устали и просто ушли, оставив пострадавшего умирать в лесу. Случайный прохожий увидел умирающего и вызвал ему медиков. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вскоре после этого следователи СК и сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

Выяснилось, что все четверо нападавших — знакомые бывшей возлюбленной потерпевшего, которые напали на него из-за старого конфликта.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, используемых в качестве оружия» и «Разбой».

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

До этого в СК сообщили, что мужчина убил собственную мать из-за крупных долгов.

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