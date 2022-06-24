Новая викторина проекта «Активный гражданин» посвящена прогулкам по Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Новая «Большая викторина» под названием «Прогулки по Москве» стартовала в проекте «Активный гражданин».

В этот раз она посвящена прогулочным маршрутам и туристическим сервисам столицы. Участники смогут получить до 60 баллов. Им предстоит ответить на восемь вопросов, которые будут связаны с культурным наследием города.

Викторина будет идти до 10 июля включительно. За сам факт участия можно будет получить 20 баллов, а каждый правильный ответ — еще по пять баллов, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов и подбор тематических экскурсий по разным городам являются одними из самых популярных функций туристического сервиса Russpass. Она также отметила, что Москву в 2021 году посетили 15,3 миллиона российских туристов, что принесло в бюджетную систему города около 100 миллиардов рублей. В этом году правительство столицы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. Помимо этого, город поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет.