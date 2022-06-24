Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Сергунина: Москва заняла первое место в рейтинге доступности и качества электронных госуслуг

Полина Долганова
Город
Сергунина: Москва заняла первое место в рейтинге доступности и качества электронных госуслуг
Фото: Pexels

Москва возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Город занимает в топе первое место уже третий год подряд, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала 2022 года электронными услугами воспользовались 322,5 миллиона раз. Этот показатель вдвое превышает результаты за аналогичный период прошлого года.

Москва удостоилась в рейтинге 95,84 балла. В тройку лидеров также попали Московская и Тульская области.

— Город не только запускает новые цифровые возможности, но и модернизирует существующие, чтобы сделать пользование ими максимально комфортным, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Специалисты рассматривали в том числе возможность получить полную и актуальную информацию о порядке предоставления услуги, удобство подачи заявления, возможность отслеживать его статус в личном кабинете и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва вошли в топ-3 регионов России, где наблюдается самый высокий индекс социального благополучия. Данный показатель отражает отношение средней заработной платы по региону к стоимости корзины потребителей. Результаты исследования обнародовал Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за первый квартал текущего года.

Госуслуги Москва Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте