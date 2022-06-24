Сергунина: Москва заняла первое место в рейтинге доступности и качества электронных госуслуг

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Москва возглавила национальный рейтинг по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Город занимает в топе первое место уже третий год подряд, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала 2022 года электронными услугами воспользовались 322,5 миллиона раз. Этот показатель вдвое превышает результаты за аналогичный период прошлого года.

Москва удостоилась в рейтинге 95,84 балла. В тройку лидеров также попали Московская и Тульская области.

— Город не только запускает новые цифровые возможности, но и модернизирует существующие, чтобы сделать пользование ими максимально комфортным, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Специалисты рассматривали в том числе возможность получить полную и актуальную информацию о порядке предоставления услуги, удобство подачи заявления, возможность отслеживать его статус в личном кабинете и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Москва вошли в топ-3 регионов России, где наблюдается самый высокий индекс социального благополучия. Данный показатель отражает отношение средней заработной платы по региону к стоимости корзины потребителей. Результаты исследования обнародовал Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата за первый квартал текущего года.