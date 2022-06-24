Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в городе усилили контроль пожарной безопасности на жизненно важных объектах. Также специалисты контролируют состояние систем вентиляции и охлаждения.

Число профилактических осмотров линий электропередачи также было увеличено.

В период с 21:00 до 06:00 специальная техника обильно поливает деревья и другие зеленые насаждения, подытожили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, город находится под воздействием жаркого антициклона, который отличается отсутствием облаков и порывистого ветра. В выходные, 25–26 июня, воздух в столичном регионе прогреется до 30 градусов, при этом никаких осадков не ожидается.