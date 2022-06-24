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«В лучах яростного солнца»: жаркий антициклон накроет Москву в выходные

Илья Ашуров

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«В лучах яростного солнца»: жаркий антициклон накроет Москву в выходные
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На выходных в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, город находится под воздействием жаркого антициклона, который отличается отсутствием облаков и порывистого ветра. В выходные, 25–26 июня, воздух в столичном регионе прогреется до 30 градусов, при этом никаких осадков не ожидается.

— В субботу температура — плюс 28–30 градусов, в воскресенье — плюс 30 градусов. Выходные выдадутся солнечными и жаркими, так что купаемся в лучах яростного солнца в дневные часы, — говорит Шувалов.

Несмотря на очевидное желание позагорать, в условиях жары нужно сокращать время пребывания на солнце как в городе, так и в Подмосковье, подчеркивает метеоролог. Также рекомендуется носить головные уборы и пить больше воды:

— При таком ярком и ясном небе, конечно, ультрафиолет будет зашкаливать и превышать обычный уровень, поэтому в дневные часы лучше поберечь себя — и в городе, и за его пределами. Например, на берегу водоема лучше находиться где-нибудь в тени.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что в пятницу, 24 июня, температура в Москве поднимется выше нормы — до 27 градусов тепла.

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