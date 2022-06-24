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Температура в Москве поднимется выше нормы в пятницу

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Температура в Москве поднимется выше нормы в пятницу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 27 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, 24 июня. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, такая температура воздуха на несколько градусов превышает нормальные температурные показатели июня.

— В мегаполисе — 25-27 градусов. Это немного выше нормы, буквально на 2-3 градуса, — отметил синоптик.

Он добавил, что в Подмосковье столбики термометров поднимутся до 23-28 градусов. Порывы ветра будут достигать 3-8 метров в секунду, передает ТАСС.

Недавно появилась информация, что в Центральной России 20–26 июня выпадет половина месячной нормы осадков. При этом отмечается, что скандинавский антициклон к следующим выходным принесет солнечную и теплую погоду. Так, в субботу, 25 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов тепла. А в середине дня воскресенья, 26 июня, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов.

В Москве в предстоящие выходные столбик термометра поднимется до +30 градусов. Жаркая погода продержится и на предстоящей рабочей неделе. Олег Орлов, заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как пережить жаркую погоду в городе и что предпринять сердечникам и людям с другими хроническими заболеваниями.

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