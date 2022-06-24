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Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на путях на востоке Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Два трамвайных маршрута задерживаются из-за ДТП на путях на востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Измайловское шоссе Карта всех событий

Трамваи № 12 и 36 задерживаются на востоке столицы из-за аварии на путях. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел на пересечении Измайловского шоссе и проспекта Буденного, недалеко от остановки «Кирпичная улица».

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Менее чем через 10 минут сообщили, что движение трамваев полностью восстановлено.

До этого стало известно о заминке в работе четырех трамвайных маршрутов в Замоскворечье.

Восточный административный округ (ВАО) изменение маршрута изменение в расписании
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