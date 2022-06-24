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Четыре трамвайных маршрута задерживаются в Замоскворечье

Елена Самойлова
Происшествия
Четыре трамвайных маршрута задерживаются в Замоскворечье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Трамваи № А, 3, 38 и 39 задерживаются по техническим причинам в центре столицы. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Трамваи задерживаются на Новокузнецкой и Дубининской улицах. Причина заминки — технические проблемы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Во вторник, 21 июня, стало известно о задержке в движении семи трамвайных маршрутов на северо-западе столицы. Так, в округе не функционировали трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31.

До восстановления движения курсировали компенсационные автобусы.

Помимо этого, москвичам предложили воспользоваться автобусом № т70 между остановкой «Братцево», метро «Сходненская», улицей Свободы, Волоколамским шоссе и метро «Сокол».

Позже трамваи снова стали функционировать в привычном режиме.

изменение в расписании Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи
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