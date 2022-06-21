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Движение семи трамвайных маршрутов восстановили на северо-западе столицы

Араз Салехов
Город
Движение семи трамвайных маршрутов восстановили на северо-западе столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение семи трамвайных маршрутов восстановили на северо-западе столицы. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев № 6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 по своим обычным маршрутам, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До восстановления движения на северо-западе города курсировали компенсационные автобусы. Так, вместо трамваев были запущены автобусы от остановки «Братцево» до МЦД Тушинская; от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская». Помимо этого, москвичам предложили воспользоваться автобусом № т70 между остановкой «Братцево», метро «Сходненская», улицей Свободы, Волоколамским шоссе и метро «Сокол».

Во вторник, 21 июня, поступила информация о задержке в движении семи трамвайных маршрутов на северо-западе столицы. Так, в округе не функционировали трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31.

Также стало известно об изменении схемы движения транспорта в районе Новопеределкинской улицы на западе Москвы с 20 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года. Данное решение было принято в связи со строительством инженерных сетей.

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