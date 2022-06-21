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Автобусы запустили по семи трамвайным маршрутам на северо-западе столицы

Араз Салехов
Город
Автобусы запустили по семи трамвайным маршрутам на северо-западе столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Компенсационные автобусы запустили на северо-западе столицы вместо семи трамвайных маршрутов, прекративших свое движение. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, вместо трамваев запущены автобусы от остановки «Братцево» до МЦД Тушинская; от проспекта Маршала Жукова до метро «Щукинская». При этом трамваи № 6 продолжают работу от остановки «Братцево» до Восточного моста.

Москвичам предложили воспользоваться автобусом № т70 между остановкой «Братцево», метро «Сходненская», улицей Свободы, Волоколамским шоссе и метро «Сокол». В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что горожане также могут пересесть на автобусы № 137, 310, 638, 640, 798 между районом Строгино и метро «Щукинская».

Во вторник, 21 июня, на северо-западе столицы задерживаются семь трамвайных маршрутов. Так, в округе на данном этапе не функционируют трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30, 31.

С 11 июня трамвайные маршруты № 10 и № 30 прекратили движение по Таллинской улице в выходные дни. Такое решение, как уточняется, было принято в силу проведения ремонтных работ на трамвайных путях. Однако там же уточнили, что вышеуказанные трамваи продолжат курсировать по привычным маршрутам в будние дни.

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