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Москвичам напомнили о штрафе за купание в неположенном месте

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Москвичам напомнили о штрафе за купание в неположенном месте
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве наступили жаркие дни, и многие горожане, дабы охладиться, устраивают заплывы в водоемах. Однако в желании освежиться они часто выбирают источники, где купание запрещено. «Вечерняя Москва» узнала, какое наказание может грозить за водные развлечения в неположенном месте.

Как рассказал адвокат Константин Трапаидзе, определяют, где купаться можно, а где запрещено, сотрудники Роспотребнадзора:

— Согласно их требованиям, под запрет подпадают городские фонтаны, неподготовленные места, которые не обустроены.

В список запрещенных мест включены также водные объекты, на которых не соблюдены требования нормативов, утвержденных по государственным стандартам:

— Если у водного объекта сильное течение, неподходящий рельеф дна, вода не соответствует санитарным нормам и требованиям, в источнике имеются холодные подводные ключи, представляющие опасность для тех, кто купается, тогда в таких местах купаться запрещено.

По словам эксперта, такие зоны обозначены соответствующими указателями. За заплыв в неположенных местах гражданина могут оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей.

В данном случае будет учитываться, были ли ранее нарушения подобного характера данным лицом или нет.

Столичные водоемы купание Штрафы
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