Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Синоптик предупредил москвичей о высоком индексе ультрафиолета

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил москвичей о высоком индексе ультрафиолета
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Высокий индекс ультрафиолета ожидается в ближайшие дни в Москве. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Если говорить о ближайших днях, то очень высокий индекс ультрафиолета в умеренных широтах — это касается Московской и сопредельных областей, и чуть севернее — это касается Ярославской области, даже Вологодской и Псковской, что редко бывает. И центральные черноземные области — это Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, — рассказал он.

По словам метеоролога, именно в этих регионах в настоящее время фиксируется ультрафиолетовый индекс от 6 до 8. Также высокий индекс ультрафиолета наблюдается на юге Сибири, в Алтайском крае, Кемеровской области, Хакасии, Красноярском крае и Якутии, передает ТАСС.

Также стало известно, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве в пятницу. Так, специалисты контролируют состояние систем вентиляции и охлаждения. Число профилактических осмотров линий электропередачи также было увеличено.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте