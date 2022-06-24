Синоптик предупредил москвичей о высоком индексе ультрафиолета

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Высокий индекс ультрафиолета ожидается в ближайшие дни в Москве. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Если говорить о ближайших днях, то очень высокий индекс ультрафиолета в умеренных широтах — это касается Московской и сопредельных областей, и чуть севернее — это касается Ярославской области, даже Вологодской и Псковской, что редко бывает. И центральные черноземные области — это Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, — рассказал он.

По словам метеоролога, именно в этих регионах в настоящее время фиксируется ультрафиолетовый индекс от 6 до 8. Также высокий индекс ультрафиолета наблюдается на юге Сибири, в Алтайском крае, Кемеровской области, Хакасии, Красноярском крае и Якутии, передает ТАСС.

Также стало известно, что городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды в Москве в пятницу. Так, специалисты контролируют состояние систем вентиляции и охлаждения. Число профилактических осмотров линий электропередачи также было увеличено.