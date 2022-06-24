Скончался звезда «Ликвидации» актер Аркадий Гарцман

Фото: kino-teatr.ru

Ушел из жизни советский и украинский актер, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман. Об этом сообщила его дочь Виктория Аронова 23 июня.

— У меня был самый лучший папа на свете. Я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе, — написала Аронова.

Гарцману было 75 лет. Причины смерти актера не уточняются, передает «КП».

Звезда «Ликвидации» родился 1 мая 1947 года в Киеве. Работал слесарем на заводе и инженером в автобусном парке. В кино Гарцман попал случайно — он написал несколько песен к мультфильму «Остров сокровищ» и отправил их режиссеру Давиду Черкасскому.

Композиции Гарцмана исполняли такие известные артисты, как Алла Пугачева, София Ротару и Николай Караченцов. Больше всего публике актер запомнился по ролям интенданта Воробьева в «Ликвидации» и писателя Бабеля в «Утесове». Кроме того, Гарцман снимался в «Возвращении Мухтара».