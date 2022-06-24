Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Скончался звезда «Ликвидации» актер Аркадий Гарцман

Георгий Соланович
Политика
Скончался звезда «Ликвидации» актер Аркадий Гарцман
Фото: kino-teatr.ru

Ушел из жизни советский и украинский актер, сценарист и автор песен Аркадий Гарцман. Об этом сообщила его дочь Виктория Аронова 23 июня.

— У меня был самый лучший папа на свете. Я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе, — написала Аронова.

Гарцману было 75 лет. Причины смерти актера не уточняются, передает «КП».

Звезда «Ликвидации» родился 1 мая 1947 года в Киеве. Работал слесарем на заводе и инженером в автобусном парке. В кино Гарцман попал случайно — он написал несколько песен к мультфильму «Остров сокровищ» и отправил их режиссеру Давиду Черкасскому.

Композиции Гарцмана исполняли такие известные артисты, как Алла Пугачева, София Ротару и Николай Караченцов. Больше всего публике актер запомнился по ролям интенданта Воробьева в «Ликвидации» и писателя Бабеля в «Утесове». Кроме того, Гарцман снимался в «Возвращении Мухтара».

Смерть ликвидация Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Все мнения
О проекте