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Всероссийская акция «Лучи Победы» пройдет в Москве 24 июня

Лейла Алиева
Город
Всероссийская акция «Лучи Победы» пройдет в Москве 24 июня
Фото: shutterstock

В Москве состоится Всероссийская акция «Лучи Победы» вечером 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне. В память о тех, кто отдал свои жизни за Великую Победу, в московское небо устремятся лучи почти 600 световых и зенитных прожекторов, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет у главного здания Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, а также на Поклонной горе у Музея Победы с 22:00 до 00:00, передает Telegram-канал комплекса.

До этого стало известно, что в День памяти и скорби более десяти тысяч человек зажгли свечи памяти и возложили цветы в Музее Победы и его филиалах. В пресс-службе учреждения отметили, что в полночь 22 июня у стен Музея Победы стартовала Всероссийская акция «Свеча памяти». Так, в течение всего дня посетители могли зажечь свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной, а также возложить цветы в Зале памяти и скорби.

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