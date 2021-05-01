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«Ультрафиолет будет зашкаливать»: метеоролог Шувалов предупредил москвичей об опасности солнца
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Почти треть жилых домов в Москве подготовлены к зиме
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Москва увеличит закупки товаров и услуг у малого бизнеса
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Столичные врачи за сутки вылечили 221 человека от коронавируса
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Реконструкцию путей проводят в депо «Красная Пресня» Кольцевой линии
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«Зайти в зал, сесть»: Байден случайно показал инструкции по поведению на публике
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Как Zara, только дешевле: какие индийские магазины могут открыться в России
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