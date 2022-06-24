Почти 50 вожатых работает в городском летнем клубе «Лето Побед» в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В городском летнем клубе «Лето Побед», который открылся в конце мая в Музее Победы, работает около 50 вожатых. Это студенты высших и средних специальных педагогических учебных заведений.

— Быть вожатым — это дарить улыбки, учить новому и прекрасному и, конечно же, прививать любовь к Родине. В каждом ребенке живет настоящий артист, спортсмен, ученый, космонавт, и мы стараемся в каждом раскрыть талант, — рассказала руководитель клуба Мария Гуменюк.

По ее словам, в клубе работает девять направлений: историческое, экологическое, творческое, техническое, гражданско-патриотическое, медианаправления, а также детское самоуправление, «Мы — это мир», а для самых маленьких — «Мурзилки». Детей здесь ждут патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, детские фестивали, мастер-классы и творческие встречи со «звездными» гостями, которые поделятся с детьми секретами своих профессий. Отмечается, что клуб завершит свою работу 26 августа.

До этого стало известно, что свыше 130 тысяч столичных школьников приняли участие в совместных проектах Департамента образования и науки Москвы и Музея Победы в ушедшем учебном году.