«Оранжевый» уровень опасности объявили из-за сильной жары в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до «оранжевого» из-за сильной жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре в субботу, 25 июня.

— Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение об очень высокой температуре в столице действует до 18:00 26 июня. Отмечается, что до этого времени воздух в городе прогреется вплоть до 32 градусов, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, когда в город придет пик жары. По его словам, в ближайшие трое суток погоду определит антициклон скандинавского происхождения. При этом погода станет очень солнечной, сухой, а температура начнет повышаться с каждым днем до аномальных значений.

В выходные в столице ожидается жаркая погода с температурой воздуха 28–30 градусов. Москвичам рекомендуется сокращать время пребывания на солнце, носить головные уборы на улице и пить больше воды. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.