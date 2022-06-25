Капремонт жилого дома конца XIX века в Таганском районе завершится осенью

Фото: Пресс-служба ФКР

Россия, Москва, Серебрянический переулок, 9 Карта всех событий

Специалисты в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда в Таганском районе Москвы ведут работы по обновлению дома 1860 года постройки в Серебряническом переулке. Капремонт планируется завершить осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы в субботу, 25 июня.

— На данный момент специалисты уже завершили работы по восстановлению инженерных систем: заменены сети электроснабжения и водоотведения, магистрали горячего и холодного водоснабжения, а также водостока. В активной фазе находится капитальный ремонт крыши, фасада, подъездов и подвальных помещений, — отметил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, в ходе работ специалисты произведут зашивку швов старинной кирпичной кладки и обработают стены современным антигрибковым составом. На финальном этапе обновят штукатурный слой и окрасят фасад.

23 июня специалисты завершили работы по капитальному ремонту в доме 24 на улице Большой Татарской. Дом был построен в 1914 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле.