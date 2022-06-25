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США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм партнерства PBP

Александр Афонин
В мире
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм партнерства PBP
Фото: Whitehouse

США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP). Совместное заявление было опубликовано на сайте Белого дома в субботу, 25 июня.

— Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific, — говорится в сообщении.

В заявлении отметили, что страны-участники давно поддерживают тесные связи и являются давними партнерами по развитию тихоокеанского партнерства. Соглашение направлено на поддержку регионализма стран Тихого океана, более эффективного достижения результатов общей деятельности и расширения сотрудничества регионов с остальным миром, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин 15 июня договорились о развитии отношений между странами. Главы государств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, а также подтвердили стремление к углублению партнерства и взаимодействия на всех направлениях.

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