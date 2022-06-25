Модели Надежды Ламановой и Веры Мухиной покажут на фестивале «Модная столица»

Фото: Московские сезоны

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Работы российского и советского модельера Надежды Ламановой и скульптора Веры Мухиной представлены в рамках Московской недели моды на Чистопрудном, Рождественском и Цветном бульварах. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— На Чистопрудном бульваре собраны реконструкции платьев Надежды Ламановой, выполненные по фотографиям и картинам дореволюционной поры. Можно, например, рассмотреть платье, которое изображено на картине Константина Сомова «Портрет Ефимии Павловны Носовой», хранящейся в Третьяковской галерее, или вечернего платья из плотного белого шелка и шифона, отделанного белым шелком и серебряной нитью растительного орнамента в стиле модерн, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Рождественском бульваре гости увидят реконструкцию театрального костюма по эскизу Веры Мухиной — древнегреческая тога, накидка и головной убор в виде короны, а также одну из самых ярких ее моделей из первого и единственного выпуска советского журнала мод «Ателье» — пышную юбку «тюльпан» с декоративными складками на кринолине, красную шляпу с широкими полями и трость.

При этом на Чистопрудном бульваре выставлены реконструкции платья изо льна двух цветов, отделанного тесьмой с растительным орнаментом, с поясом, и наряда из светлого льна со вставками из пестротканой салфетки и юбкой-поневой.

Также увидеть костюмы из разных исторических эпох можно на площадках фестиваля «Модная столица» в рамках Московской недели моды, расположенных на бульварах. Так, на Сретенском бульваре гостям расскажут о том, какой была одежда на Руси после принятия христианства.