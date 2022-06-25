Жители столицы старшего возраста представили наряды на Московской неделе моды

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В городе проходит Московская неделя моды. В рамках события участники «Московского долголетия» в тандеме с пятью российскими дизайнерами презентовали свои авторские наряды. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— На Московской неделе моды участники проекта показали коллекции одежды, которые они создали под руководством авторитетных и талантливых российских дизайнеров. Стоит отметить, что модели и дизайнеры старшего поколения — непрофессионалы в модной индустрии, — сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Горожане старшего поколения создали 40 образов в рамках пяти разных по стилю и исполнению коллекций одежды. Изделия были изготовлены в творческих лабораториях «Мастерской дизайнеров». В работе участникам проекта помогали модельеры Игорь Гуляев, Ксения Серая, Леонид Алексеев, Галина Крючкова и Сергей Сысоев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела первые итоги Московской недели моды. За первые четыре дня более 70 дизайнеров из разных городов России представили свои коллекции на крупнейших площадках события.