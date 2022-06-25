Москва выставила на торги более 70 нежилых помещений

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Город выставил на торги по продаже 72 нежилых помещения в разных округах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 25 июня.

— Приобретение помещений под ведение бизнеса напрямую у города востребовано у предпринимателей и инвесторов: за первые пять месяцев 2022 года на торгах было реализовано 416 лотов, а средний уровень конкуренции составил шесть участников на объект, — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь помещений варьируется от 13,7 до 806,2 квадратных метра. Наибольшее количество лотов расположилось в центре города — 22. Еще 12 помещений находится в ТиНАО, на севере столицы — девять, на востоке — восемь, по шесть — на западе и юго-западе, а на юге — пять. Кроме того, по одному лоту находится на северо-востоке, северо-западе, юго-востоке и в Зеленограде.

Заявку на участие можно отправить с 4 по 14 июля включительно. Сами торги пройдут в формате открытого аукциона, передает официальный сайт мэра Москвы.

До конца этого года город выставит на продажу на торгах около полутора тысяч зданий, помещений и машино-мест. Совокупная площадь лотов составляет 65,9 тысячи квадратных метров.