Около 1,5 тысячи объектов недвижимости выставят на торги в Москве до конца года

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Около полутора тысяч зданий, помещений и машино-мест в Москве выставят на продажу на городских открытых торгах до конца 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала года в городе для продажи на аукционах уже передали 854 объекта. Совокупная площадь лотов составляет 65,9 тысячи квадратных метров.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала года на торгах было продано 573 объекта, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Москва сдаст в аренду коммерческое помещение площадью более 112 квадратных метров на льготных условиях. Участниками торгов могут стать представители субъектов малого или среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.

Также стало известно, что в городе сдадут в аренду два участка в Троицком и Новомосковском административных округах общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров. В ТиНАО собираются построить два некапитальных спортивных объекта.