Суббота может стать самым теплым днем с начала года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Суббота, 25 июня, станет для москвичей самым теплым днем с начала этого года. Температура воздуха достигнет отметки 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года, — сказал он.

Синоптик добавил, что погода в городе продолжит свое формирование из-за обширного антициклона. В столице ожидается небольшая облачность и полное отсутствие осадков. Температура воздуха в Москвы составит плюс 28–30 градусов, а в Подмосковье — плюс 25–30 градусов.

Ветер будет северо-восточный, три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление ожидается пониженное. В течение дня показания барометров составят 751 миллиметр ртутного столба, передает РИА Новости.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что уровень погодной опасности в Московском регионе повышен до «оранжевого» из-за сильной жары. Предупреждение о высокой температуре в столице действует до 18:00 26 июня. Отмечается, что до этого времени воздух в городе прогреется вплоть до 32 градусов.