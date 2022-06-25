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Народный календарь. Почему нельзя жаловаться 26 июня

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему нельзя жаловаться 26 июня
Фото: Pexels

В народном календаре 26 июня — Акулина-гречишница, Акулина — черные гречихи, Акулина — задери хвосты. По народным приметам с этого дня и до середины июля скотина от жары и оводов бесится. Православная церковь 26 июня вспоминает мученицу Акилину Старшую.

Не следует 26 июня жаловаться на кого-нибудь или что-нибудь. Святая Акулина болезненно воспринимает нытье. Любому человеку, который излишне себя жалеет, она готова подарить более серьезные проблемы, чем были раньше. В будущем все неполадки быстро уйдут из вашей жизни, а последствия жалоб окажутся куда печальнее.

Существовал запрет приниматься за тяжелый труд в праздник Акулины Гречишницы. Напротив, этот вечер следовало провести в уютной семейной компании, пребывая за единым семейным столом. Предполагалось употребление вкусных блюд, во многие из которых добавлялась гречка. Это позволяло семье жить долго, счастливо и в материальном достатке. Но гречка не должна была вариться на молоке, иначе попробовавший ее мог отравиться.

Если у вас намечается первое свидание, не стоит его планировать на 26 июня. В противном случае отношения могут не завязаться. Существовала вероятность того, что парень и девушка вовсе не пожелают видеть друг друга в будущем.

Приметы погоды:

Мошкара кругами толчется — к хорошей погоде.

С самого утра пчелы за добычей отправились — день будет погожий.

Во время захода солнца паук-крестовик на своей паутине сидит — к засушливой погоде.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя ныть 26 июня

Именины отмечают: Родион, Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Яков.

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