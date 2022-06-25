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Продажи спрея от клещей в России выросли почти в два раза

Александр Афонин
Общество
Продажи спрея от клещей в России выросли почти в два раза
Фото: Pexels

В России выросли продажи защитных средств от клещей. По темпам роста они обогнали средства от комаров. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», результаты которого были опубликованы в субботу, 25 июня.

— Клещей боятся больше комаров. По темпам роста продаж средства от клещей превосходили аналогичные товары для защиты от комаров и других насекомых — средств от клещей куплено в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводилось на основе сравнения данных с 1 по 20 июня этого и прошлого годов. Средний чек на покупку спреев от клещей составил 412 рублей, что на 14 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Защитные средства от комаров обходились в среднем в 290 рублей, что на 15 процентов больше, передает РИА Новости.

Почти 36 тысяч человек в Москве сделали прививку от клещевого энцефалита с начала 2022 года. В Роспотребнадзоре уточнили, что обращаемость в столичные медучреждения по вопросам укусов клещей с начала года не превышает среднемноголетних значений.

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