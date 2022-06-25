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На ВДНХ начался фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты»

Александр Афонин
Город
На ВДНХ начался фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с36 Карта всех событий

В рамках Московской недели моды на ВДНХ у павильона № 36 «Музей кино» стартовал фестиваль косплея «Фанерон. Город мечты». Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, увидеть, как работают профессиональные косплееры, и послушать музыкантов, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоится конкурс на лучший косплей. Организаторы получили более 80 заявок на участие со всей страны. Отбирать победителей будет профессиональное жюри.

Кроме того, в субботу, 25 июня, гости смогут поучаствовать в мастер-классах по актерскому мастерству, созданию комиксов, декораций и арт-объектов. В воскресенье, 26 июня, для посетителей проведут танцевальный мастер-класс, обучат придумывать образы героев и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подвела первые итоги Московской недели моды. За первые четыре дня более 70 дизайнеров из разных городов России представили свои коллекции на крупнейших площадках города.

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