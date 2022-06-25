Городские службы начали аэрацию и полив дорог из-за жаркой погоды в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сотрудники коммунальных служб из-за установившейся жаркой погоды начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в столице. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 25 июня.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в субботу, 25 июня, специалисты проведут аэрацию воздуха три раза. Первый цикл начнется в 11:00. Процедура охладит воздух и дорожное полотно.

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При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке увеличивается риск деформации дорожного покрытия. Регулярные поливы позволяют уменьшить нагрузку жары, что положительно сказывается на состоянии дорог, отметили в пресс-службе.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что суббота, 25 июня, станет для москвичей самым теплым днем с начала этого года. Температура воздуха достигнет отметки 30 градусов.