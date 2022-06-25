Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Городские службы начали аэрацию и полив дорог из-за жаркой погоды в Москве

Александр Афонин
Город
Городские службы начали аэрацию и полив дорог из-за жаркой погоды в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Сотрудники коммунальных служб из-за установившейся жаркой погоды начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в столице. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 25 июня.

— В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в субботу, 25 июня, специалисты проведут аэрацию воздуха три раза. Первый цикл начнется в 11:00. Процедура охладит воздух и дорожное полотно.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке увеличивается риск деформации дорожного покрытия. Регулярные поливы позволяют уменьшить нагрузку жары, что положительно сказывается на состоянии дорог, отметили в пресс-службе.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что суббота, 25 июня, станет для москвичей самым теплым днем с начала этого года. Температура воздуха достигнет отметки 30 градусов.

Лето городское хозяйство Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте