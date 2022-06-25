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Жара не уйдет: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Жара не уйдет: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Аномально жаркая погода в столичном регионе продержится вплоть до понедельника, 27 июня. Потом в регионе ожидается небольшое похолодание, соответствующее климатическим нормам текущего месяца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, начиная со вторника, 28 июля, в регион начнет поступать холодный атмосферный фронт:

— Однако на фоне повышенного атмосферного давления влияние этого холодного фронта на погоду выразится лишь в развороте ветра на северные румбы и незначительном понижении температуры. Если сегодня в Москве до 30 градусов тепла, то температурный фон в понедельник будет чуть выше 30 градусов.

Во вторник, по словам специалиста, температурные показатели снизятся до 25–27 градусов. Начиная со среды за погоду в регионе будет отвечать другой антициклон, пришедший с севера:

— Он будет наполнен прохладными воздушными массами, поэтому столбики термометров опустятся еще сильнее — до 22–24 градусов в Москве. А в четверг и в пятницу погода будет вновь сухой и солнечной. Температура начнет расти и к концу рабочей недели достигнет показателя плюс 27–29 градусов.

Эксперт отметил, что на будущей неделе не предвидится дождей и гроз. Небольшой холодный фронт ожидается лишь в период со вторника по четверг. Самыми жаркими днями, по словам синоптика, окажутся понедельник и пятница.

Вначале июля (1 и 2 число) ожидается ясная погода: ночные показатели не опустятся ниже 19 градусов, а днем в Москве ожидается плюс 30–32 градуса, заключил спикер.

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