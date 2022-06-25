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Астролог Глоба предупредила три знака зодиака о серьезных проблемах в июле

Александр Афонин
Общество
Астролог Глоба предупредила три знака зодиака о серьезных проблемах в июле
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Июль станет богатым на события месяцем. Для большинства представителей зодиакального круга он пройдет благополучно, однако три знака зодиака могут столкнуться с трудностями. Астролог Тамара Глоба рассказала, чего им ожидать.

Первая половина месяца для Весов ожидается крайне напряженной. Она богата на отрицательные эмоции, которые будут вызваны ссорами с близкими людьми. Астролог отметила, что кризис может закончиться 18 июля.

Для Рыб весь текущий год достаточно сложный. Им необходимы немалые усилия, чтобы сохранить рабочее место и постоянный заработок. Из-за этого они могут столкнуться с проблемами со здоровьем. По прогнозу Глобы, белая полоса в их жизни настанет ближе к концу года.

Наиболее благоприятным июль станет для Львов. У них появится много энергии, которую нужно будет куда-то выплеснуть. Однако из-за этого есть высокая вероятность подорвать здоровье. Астролог рекомендует внимательно прислушиваться к своему организму, передает «Утро.ру».

До этого астрологи перечислили знаки зодиака, представители которых рискуют во втором летнем месяце провалиться в финансовую яму.

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