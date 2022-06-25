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Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах из-за сильной жары в Москве

Александр Афонин
Город
Спасатели усилили контроль безопасности на водоемах из-за сильной жары в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Сотрудники столичных поисково-спасательных служб усилили контроль безопасности на городских водоемах из-за аномальной жары. Об этом в субботу, 25 июня, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде, — сказал он.

Заммэра напомнил, что в столице в этом году открыли 13 зон отдыха у воды. Перед началом их работы на прилегающих водоемах водолазы проверили дно и обследовали акваторию.

Из-за установления жаркой погоды было принято решение увеличить число сотрудников спасательной службы. Теперь безопасность отдыхающих обеспечивают 113 человек. Всего в городе работают 25 поисково-спасательных станций. Они расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости.

Бирюков добавил, что отдельное внимание уделяется профилактической работе. Спасатели регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают о правилах безопасности на водоемах.

До этого стало известно, что сотрудники коммунальных служб из-за установившейся жаркой погоды начали поливать дороги и проводить аэрацию воздуха в столице. По слова Бирюкова, в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.

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