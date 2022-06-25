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В МО РФ заявили об отказе батальона теробороны Украины ехать из Львова в Донбасс

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МО РФ заявили об отказе батальона теробороны Украины ехать из Львова в Донбасс
Фото: Depositphotos

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины отказался отправляться из Львова в Донбасс, где на данный момент проводятся боевые действия. Об этом сообщил в субботу, 25 июня, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны продолжают отказываться от выполнения поставленных руководством задач. По его словам, решение украинских военных связано с включением в состав подразделений необученных резервистов и отсутствием тяжелого вооружения, передает ТАСС.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики готовят очередную провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе. По его словам, если российская армия нанесет удар по военным объектам украинских бойцов, Киев заявит, что Россия якобы разрушила погребения, вызвав угрозу распространения в городе опасного заболевания.

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