Фото: Depositphotos

Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины отказался отправляться из Львова в Донбасс, где на данный момент проводятся боевые действия. Об этом сообщил в субботу, 25 июня, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны продолжают отказываться от выполнения поставленных руководством задач. По его словам, решение украинских военных связано с включением в состав подразделений необученных резервистов и отсутствием тяжелого вооружения, передает ТАСС.

Накануне начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики готовят очередную провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе. По его словам, если российская армия нанесет удар по военным объектам украинских бойцов, Киев заявит, что Россия якобы разрушила погребения, вызвав угрозу распространения в городе опасного заболевания.