Бесплатные экскурсии в честь Дня молодежи России пройдут на ВДНХ

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В период с 26 по 28 июня на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, приуроченные ко Дню молодежи России. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-службе выставки.

— 26–28 июня на ВДНХ пройдут экскурсии «Молодой космос» в центре «Космонавтика и авиация», «О времена! О нравы!» в музее славянской письменности «Слово», а также обзорные экскурсии по территории выставки. Мероприятия приурочены ко Дню молодежи России, который отмечается 27 июня, — говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятиях можно на бесплатной основе. Однако на них необходимо предварительно зарегистрироваться, отмечается на сайте ВДНХ.

Также стало известно о проведении фестиваля профессий «ПроПрофессии и ПроВозможности» в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в День молодежи, 27 июня. В событии примут участие 50 столичных колледжей.

На фестивале можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ, изготовить металлический жетон, обучиться гончарному делу и многое другое.